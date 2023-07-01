Fox TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kısmet'in heyecan dolu 3. bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Özge Özaçar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, 7 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

KISMET DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Doğan'ın hayatı beklenmedik olaylarla sarsılmaya devam ederken, Reis ve Taner'in tehditleriyle karşı karşıya kalır. Kendisini 24 saat içinde infaz edileceğinden emin olan Doğan, annesinin baskısıyla Ceylan'ı ailesinden istemeye razı olur. Bu evlilik kararı Doğan'ı içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarabilecek midir?

Nilüfer ise dükkanına gelen bir tebligatla kocasının büyük bir borca batık olduğunu öğrenir. Umutsuz bir duruma düşen Nilüfer, eski bir tanıdığından yardım istemeye karar verir. Ancak bu yardım ona neler getirecektir?

Melike, Taner'in kendisini aldattığını ispatlamak için Doğan'ı tehlikeli bir operasyona sürükler. Ancak bu operasyon beklenmedik sonuçlar doğurur ve başlarına büyük dertler açar. Doğan ise duygularıyla savaşırken, Melike'nin Ceylan ile evlenme kararıyla şok olur. İçindeki karmaşık duygularla baş etmeye çalışan Doğan, Melike'nin gerçek niyetini ve planını öğrenebilecek midir?

Tüm bu olaylar arasında, kaçırılan bebek ve onun getirdiği tehlike de hala çözüme kavuşmamıştır. Doğan ve diğer karakterler, yaşadıkları karmaşık durumlarla yüzleşirken, büyük bir sırrın ortaya çıkmasıyla hayatları tamamen değişecek mi.