GLS’nin tüm söz ve müziklerine imza attığı EP’sinin Prodüktör koltuğunda; yaptığı her işle büyük başarılar elde eden Volga Tamöz yer alıyor.

Üretim kısmında başarılı prodüksiyonlara ve şarkılara imza atan önemli bir isim; GLS. Kendine has tarzıyla, müziğindeki ve sözlerindeki dinamikleri uyumlu bir şekilde harmanlıyor.

Türk Pop’unun önemli isimleri Nilüfer, Bengü, Ferhat Göçer gibi isimlerin yanı sıra yeni dönemin star adaylarının da prodüksiyonlarında sıklıkla rastladığımız GLS, pandemi dönemi ve sonrası dünyadaki sosyolojik psikolojik ve fiziksel dönüşümün insanlar üzerindeki etkilerini, insanın iç iklim dönüşüm evrelerini yazdı ve kayıtlarını tamamladı.

Doğanın iyileştirici gücünün karşısında insanlığın geldiği noktadan rahatsızlık duyan ve en derinden dönüşüm için çağrıda bulunan GLS, video içeriğinde maskelerden kurtulmaya ‘çocukluğumuzdaki kalbimiz ile el ele’ olmaya umuda davet etti. 1’i çocuk 1’i ana cast olan toplam 62 kişinin çalıştığı set, Sözmentor yönetmenliğinde Arnavutköy’de ormanda 16 saatte tamamlandı.

GLS & Bodrum Belediyesi İklim Müdürlüğü iş birliği

GLS, dünyanın en büyük tehdit konusu haline gelen iklim sorunlarına karşı yüksek duyarlılığa sahip. Doğup büyüdüğü Bodrum’da çocukluğundan bu yana sanatsal faaliyetlerde birçok kere başarı hikayeleri yazmış, maddi ve manevi destek sağlamış, birçok konuda farkındalık yaratmış ve değişime katkı sağlamıştır. Bu dönemde de temsil ettiği değerlerden biri olan yeşil hareketler için, güçlü kalemiyle yazdığı şarkılarla Avrupa Birliği İklim Adaptasyon sürecinde var olup, sanatın gücünden yararlanarak farkındalığı artırmak adına proje geliştirmek üzere Bodrum Belediyesi İklim Müdürlüğü ile iş birliğinde.

Kraliçenin gücünden ilham aldı: ‘TOMRİS’

Uluslararası başarılara sahip Türk modacı Erkan Demiroğlu (ED) Saka Türklerinin Savaşçı Hükümdarı TOMRİS’ten ilham alarak hazırlamış olduğu koleksiyonunu ASEO’nun En Derinden dönüşümündeki güce teslim etti. ‘Kadının Gücü ve En Derinden Dönüşüm’ temalı fotoğraf çekimi Tayfun Çetinkaya tarafından gerçekleştirildi.