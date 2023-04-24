Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, bazı araştırmalara göre kaygılı ya da kaçıngan bağlanmanın görüldüğü bireylerde aldatmaların daha sık yaşandığını söylüyor ve “Bireyin aldatmaya olan yönelimi kişisel ihtiyaçların karşılanmaması ya da bağlanma stilleriyle ilişkili olabilir. Bu nedenle aldatmanın arkasında yatan bazı sağlıksız durumların üstesinden destek alınarak gelinebilir.” önerisinde bulunuyor.

İnsan neden aldatma ihtiyacı hisseder? Çiftlerin ilişkide sadakatlerini sağlaması için olması gereken dinamikler nelerdir? Çiftlere düşen görevler nedir? İşte tüm bu soruların cevapları için Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, çiftler için tespit ve tavsiyelerde bulundu.

Çiftlerin kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri önemlidir

İlişkilerin gelişmesi ve sürdürülebilir olması için sağlıklı iletişime ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, “Kişilerin karşılıklı olarak kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri önemlidir. Gündelik yaşamın telaşı içerisinde kendilerini kaybeden ve ilişkilerini ihmal eden bireyler birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamakta da güçlük çekerler. İlişkinin karşılayamadığı ihtiyaçların dışarıdan alınıyor olması, sevgi ve ilgi gösteren birine karşı koyulamaz hale gelmesine ve aldatmaya zemin oluşturulmasına neden olabilir.” sözleriyle aldatmanın nedenlerini anlattı.

Aldatma bağlanma kavramı ile de yakından ilişkilidir

Aloğlu, “Aldatma bağlanma kavramı ile de yakından ilişkilidir. Bağlanma kuramsal açıdan bakıldığında bebeğin bakım vereni ile ilişkisine bağlı olarak gelişmektedir ve bu durum yetişkinlikte de etkisini korumakta, nesilden nesile de aktarılmaktadır. Dolayısı ile romantik ilişkilerdeki dinamikler, sorunlara çözüm bulma eğilimlerimizi ve iletişim becerilerini belirlemede oldukça etkili olmaktadır. Bazı araştırmalara göre, kaygılı ya da kaçıngan bağlanmanın görüldüğü bireylerde aldatmalar daha sık yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

Nedenler her ilişkide farklılık gösterir

Bireylerin aldatmaya olan meyillerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu şu sözlerle devam etti:

“Kişisel ihtiyaçların karşılanmaması ya da bağlanma stilleri ile ilişkili olabilmektedir. Dolayısı ile aldatmanın arkasında yatan bazı sağlıksız durumların olabileceği ve destek alarak bu durumun üstesinden gelinebileceği söylenebilir. İlk adım ise bu durumun farkında olmak olacaktır. Öz farkındalığı olan bir kişi destek için kendisini hazır hissedecektir. Terapi süreci kişinin kendisini hazır hissetmesi ile başlayabilir.” dedi.

İlişkide sadakat duygusunun sağlanması ve sürdürülebilir olması için güvenli bağlanmanın gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Dilara Aloğlu, “Sağlıklı iletişimin kurulması ve çiftlerin birbirlerine saygı duymaları, ihtiyaçlarını anlamaları oldukça önemlidir” dedi ve birlikteliklerde aldatmanın önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

"Dış dünyaya yatırım yapmaktansa ilişkiye yatırım yapmayı tercih edin

Rutine dönen ilişkilerde yeniliği partnerle birlikte keşfetmeye çalışın

İletişim becerilerinizi geliştirin

Ortak zevk alanları üretin

Birlikte hobiler edinin ve birlikte sosyalleşin

Bireysel zamanlarınıza saygı duyun

Kültürel değerlerinize ve farklılıklarınıza saygı duyun,

Karşılıklı olarak duygusal ihtiyaçlarınızı anlamaya ve karşılamaya çalışın"

YENİGÜN HABER MERKEZİ