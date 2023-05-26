Bazı koltuklar belirli temizlik maddelerine veya yöntemlere uygun olmayabilir. Koltuğunuzun temizlik talimatlarına uyun ve gerektiğinde profesyonel bir temizlik hizmetinden yardım alın.

Ayrıca, lekeleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizlemek önemlidir. Leke taze olduğunda temizlemek, çıkarılmasını daha kolay hale getirir. Lekenin kurumasına veya derinlemesine yayılmasına izin vermemeye çalışın.

Sabun ve Su:

İlk adım olarak, bir kova sıcak suya biraz bulaşık deterjanı ekleyin. Bir bez veya süngerle bu karışımı lekenin üzerine uygulayın ve hafifçe ovun. Daha sonra temiz bir bezle nemli bölgeyi silin. Bu yöntem, genellikle hafif lekeleri çıkarmak için etkilidir.

Karbonat ve Su:

Karbonat, doğal bir temizleyici ve leke çıkarıcı olarak bilinir. Bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karbonatlı macunu lekenin üzerine uygulayın ve hafifçe ovun. Ardından nemli bir bezle temizleyin. Bu yöntem, çoğu leke türü için etkili olabilir.

Sirke ve Su:

Sirke, güçlü bir leke çıkarıcıdır. Bir parça beyaz sirkeyi bir miktar suyla seyreltin. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın ve bir süre bekletin. Daha sonra temiz bir bezle silin. Sirke, özellikle koltuklardaki kahve veya çay lekelerini çıkarmak için etkili olabilir.

Oksijenli Su:

Oksijenli su, lekelerin çıkarılmasında etkili bir üründür. Bir sprey şişesine oksijenli su doldurun ve lekenin üzerine püskürtün. Birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silin. Bu yöntem, genellikle zorlu lekelerin çıkarılmasında etkilidir.

Yüzey Temizleyici Sprey:

Evinizdeki bir yüzey temizleyici spreyi kullanarak da koltuktaki lekeleri çıkarabilirsiniz. Spreyi lekenin üzerine püskürtün ve bir bezle veya süngerle hafifçe ovun. Daha sonra temiz bir bezle silin. Bu yöntem, çeşitli leke türlerini çıkarmak için kullanışlı olabilir.

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