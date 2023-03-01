Dünyanın en etkili içeriklerini yüzde 98’lere varan organik ürünlerle sunan The Organic Pharmacy, üç güçlü ürünle master nemlendirme sağlıyor. Doğal içeriğiyle ciltlerde herhangi bir cilt reaksiyonu, sivilcelenme ya da gözenek tıkanması yaşatmayan ürünler, nem ihtiyacı olan her cilt tipine uygun.

Hyaluranic Acid Serum

Dünyanın en prestijli güzellik ödülü Pure Beauty Global Awards’da en iyi cilt bakım ürünü seçilen Hyaluranic Acid Serum zenginleştirilmiş içeriği ile yoğun cilt hidrasyonu sağlarken kolajen üretimini de arttırıyor. Yüksek oranda kullanılan ham maddenin gücünü hemen hissettiren ürün cildinize nem, canlılık ve esnekliği geri kazandırıyor.

Double Rose Ultra Face Cream

Soğuyan havalarda cilt bakımının en önemli aşaması yoğun nemlendirmedir. Kış aylarında nemlendirici olarak daha yoğun ürünler tercih edilmelidir. Double Rose Ultra Face Cream soğuk havanın ciltte yarattığı kuruluğu ve susuzluğu anında gideriyor. Kuşburnu ve gül ile zenginleştirilmiş, yoğun nemlendirici krem susuz kalmış, kuru cildinizi anında rahatlatıyor. Herhangi bir gözenek tıkanması ya da sivilcelenme yaptırmadığı için, her cilt tipinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi