Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kırşehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kırşehir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 457,63 2,06 1,8 Kırşehir / Merkez / Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,75 5,56 5,54 Kırşehir / Merkez / Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 391,62 11,41 14,42 Kırşehir / Kaman / Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,36 12,81 11,47 Kırşehir / Merkez / Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 347,52 21,1 24,84

Kırşehir / Merkez / Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 312,46 31,68 30,25 Kırşehir / Merkez / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,73 52,64 57,03 Kırşehir / Kaman / Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 256,20 56,71 – Kırşehir / Merkez / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,59 64,15 65,17 Kırşehir / Merkez / Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 234,64 69,91 – Kırşehir / Kaman / Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 188,27 96,77 – Kırşehir / Merkez / Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 174,12 99,22 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.