Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kırşehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kırşehir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|457,63
|2,06
|1,8
|Kırşehir / Merkez / Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,75
|5,56
|5,54
|Kırşehir / Merkez / Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|391,62
|11,41
|14,42
|Kırşehir / Kaman / Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|384,36
|12,81
|11,47
|Kırşehir / Merkez / Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|347,52
|21,1
|24,84
|Kırşehir / Merkez / Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|312,46
|31,68
|30,25
|Kırşehir / Merkez / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,73
|52,64
|57,03
|Kırşehir / Kaman / Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|256,20
|56,71
|–
|Kırşehir / Merkez / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,59
|64,15
|65,17
|Kırşehir / Merkez / Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|234,64
|69,91
|–
|Kırşehir / Kaman / Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|188,27
|96,77
|–
|Kırşehir / Merkez / Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|174,12
|99,22
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ