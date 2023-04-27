Yeşilköy’de 104 bağımsız bölümden oluşan 70 işyerinin de bulunduğu binanın zemin katında taşıyıcı kolanların bile çökmek üzere olduğunu belirten yöre sakinleri “ kolonların betonları elle bile ufalanıyor , Kolon demirler ise kibrit çöpü gibi ele kırılacak halde” yorumları yapıyor.

Bina ile ilgili 2001 Yılında Bakırköy Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle söz konusu bina ile ilgili Hasar Tespiti yapılmış...

Üniversite, binanın ağır hasarlı olduğunu, belirlemiş ve ciddi risk tespiti yaparak acil yıkım kararı alınması konusunda bir rapor hazırlamış ve “kırmızı kod” ibaresiyle Bakırköy Belediyesi’ne sunmuş, bina kütüğüne de “kırmızı kod” işlenmiş.

Raporun gelmesi üzerine belediye binanın acil yıkımı için karar almış,

Ancak “Acil yıkım kararı” alınmasına rağmen bina için bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamış. Yine bölge sakinlerinin iddialarına göre; durum birçok kez belediyeye duyurulmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunulmamış hatta denetleme dahil hiçbir işlem yapılmamış

Tüm bu olumsuz bilgilere rağmen “22 yıldır kırmızı kod taşıyan” binada halen 70 işyeri faaliyet gösteriyor. 70 işyeri de belediyenin yıllar önce aldığı yıkım kararı sonrasında işletmeye açılmış ve hepsine de ruhsat verilmiş.

Bölge sakinlerine göre; bina sahipleri ikamet edenler işyeri sahipleri ve alışveriş yapan insanlar ve o anda çevrede bulunanların dahi hayatı adeta pamuk ipliğine bağlı. Küçük bir sarsıntıda binanın çökebileceği ve ağır can ve mal kaybına yol açabileceği yine gözlemciler tarafından ifade ediliyor.

Belediyeden bekledikleri ilgiyi görmediklerini belirten Yeşilköy sakinleri kaymakamlığın bu işi çözümleyebileceği umudunu taşıyor.

YENİGÜN GAZETESİ