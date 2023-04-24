Özge Yağız, Nesrin Cevadzade ve Seda Bakan’ın katıldığı açılışta ünlü şarkıcı Sefo, şarkılarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

6 Şubat depreminden sonra bölgedeki çocuklar için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla Kahramanmaraş’ta açılan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, ünlü isimlerin katılımıyla depremzede çocuklarla buluştu. Kırmız Çatı projesi, çocukların keyifli zaman geçirmelerini, doğal afetle birlikte yaşadıkları travmaların etkisini bir nebze azaltmayı hedeflerken, Kırmızı Çatı’da 24 ay süresince destekler, eğitimler ve etkinlikler danışmanlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek.

Çeşitli aktiviteler düzenlendi

Sabah başlayan etkinliklerle çocuklar, resim, fotoğraf, boyama, masal okuma atölyelerine katılırken, gün boyunca süren aktivitelerle 23 Nisan’ı doyasıya yaşadı. Kırmızı Çatı projesine destek veren sevilen şarkıcı Sefo, alanda çocuklarla biraraya gelerek, şarkılarını birlikte söyledi. Etkinliğe katılarak çocuklarla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Sefo, “Kırmızı Çocuklar Derneği, 23 Nisan için çok güzel bir etkinlik düzenledi. Kahramanmaraş’taki çocuklar için geldik ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla beraber kutladık. Deprem bölgesini gezerek çocuklarla bir araya gelmeye ve birlikte şarki söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Açılışa katılan ünlü oyuncu Seda Bakan etkinlikle ilgili “Kalbim gönlüm hep deprem bölgelerindeydi. Kırmızı Çocuklar Derneği sayesinde buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeye devam edeceğim.” derken, oyuncu Özge Yağız, “Herkes buraya gelmeli. Çocuklara renklerini geri veriyoruz. Bize destek olmaya devam edin, desteklerinizi esirgemeyin.” ifadelerini kullandı. Açılışa katılan bir başka oyuncu Nesrin Cevadzade ise, “Çocuklar bir daha ne zaman geleceksiniz diye soruyorlar. Onları yalnız bırakmamalıyız. Bu yüzden süreklilik önemli” dedi.

“Gönüllülerimiz ve destekçilerimizle başardık”

Kırmızı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar “6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş’a Kırmızı Çatı’yı kurmak için seferber olduk. Gönüllülerin bağışları, markaların desteği ve tabii ki bu yolda bizimle olan tüm güzel insanlar sayesinde Kırmızı Çatı’yı 23 Nisan’da açtık. Destek merkezimiz için bizimle birlikte olan ünlü dostlarımıza da binlerce kez teşekkür ediyoruz” dedi.

A46 Kurucusu ve Kırmızı Çocuklar Derneği Gönüllüsü Tuvana Büyükçınar “Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Amacımız, deprem bölgesine günübirlik çözümlerle gitmek yerine kalıcı fayda sağlamak. 6 Şubat afetine dair bölgede yapacağımız tüm çalışmalarda “süreklilik” ve “takip” esas olacak. Oyun ve oyuncağın iyileştirme gücü ile çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Alem Dergisi Yayın Yönetmeni ve Reklam Grup Başkanı Gözde Yörükoğlu Ersu ise “Bölgede kalıcı ve devamlı bir yardım sağlayabilmek adına Alem Dergisi olarak ilk günden bu yana Kırmızı Çatı’yı oluşturabilmek adına çalıştık. Destek olan markalar, gönüllüler, sesimizi duyurmamıza yardım eden ünlü isimlerle yaptığımız çekimlerle Kırmızı Çocuklar Derneği ile bu güce kavuşabildiğimiz için çok mutluyuz.” açıklamasında bulundu.

Yaş gruplarına göre organize edildi

Kırmızı Çatı 225 m2 kapalı alanı olan prefabrik bir yerleşim alanı olarak kuruldu. 125 m2 ortak oyun alanı ve kütüphane, teknoloji, pedagog, misafirhane, mutfak olmak üzere sekiz ayrı odası bulunan bir alan olarak dizayn edildi. 700 m2 açık alanda ise oyun parkı ve bostan bahçesi olacak şekilde düşünüldü. Yaş gruplarına göre organize edilen alan, tasarım, sanat, eğitim, bilim, teknoloji, spor, doğa ve aile etkinliklerini kapsayacak bir düzenle planlandı. “Oyun İyileştirir" diyerek yola çıkan Kırmızı Çatı’da hedef, belirlenen prefabrik kentte periyodik ziyaretler yapılarak aynı yerde, aynı aileler ve çocuklarla sürekli iletişim halinde olmak ve ailelerle bağ kurulmasını sağlamak.

Kahramanmaraş Kipaş Prefabrik Kent’te kurulan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, Kırmızı Çocuklar Derneği, Kipaş , Alem Dergisi ve A46 işbirliği ile hayata geçirildi. Açılışta McDonald’s Türkiye, içlerinden oyuncak ve hamburger çıkan çocuk menüleri ile çocukların yüzlerini güldürürken Bosch Çocuk Çevre Tiyatrosu “La Fonten Orman Mahkemesinde” oyununu sahneledi. Ayrıca Colins, Erciyas, Derimod, Doğtaş, Maxelance, Monreve, Modafen, Fiveoclock, Teksan ve Wtech açılış etkinliğinde destek olan markalardı.

Kırmızı Çatı’ya destek olan ünlüler ise: Afra Saraçoğlu, Bengü, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Burak Deniz, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Deren Talu, Ege Kökenli, Engin Hepileri, Eren Ören, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hazal Turesan, İlhan Şen, İrem Helvacıoğlu, Keremcem, Nesrin Cevadzade, Özge Gürel, Özge Özder, Özge Yağız, Öznur Serçeler, Saadet Işıl Aksoy, Seda Bakan, Sinem Ünsal, Vildan Atasever, Yiğit Kirazcı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ