Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Valilik önünde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez" diyen Erdoğan, "Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri bizi korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Batman'da karşımda 55 bin kişi var. Yoldan gelenleri katmıyorum, onlar ayrı. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz? Batman'ın güzel insanları, değerli hanımefendiler, aziz gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

BİZİ KİMSE YILDIRAMAZ, SİNDİREMEZ

Dicle, size nasıl sevdalı ise biz de size kara sevdalıyız. Biz birileri için değil Allah için seviyoruz Başkaları Batman'ı. seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'da olduk. Batman'ın meselelerini, sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece Seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, Hafızalarımızı tazeleyelim dedik. Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde kadınların nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman, birilerini sandığa gömer. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin Alparslan'ın, Yavuz'un, Kanuni'nin torunlarıyız.

Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayanbatılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz. Ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kürt ile Türk'ü, Alevi ile Sünniyi kimse ayıramaz. 21 yıldır bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz.

Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizleriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.

YA BİRLİK SİYASETİNİ YA DA KAVGA SİYASETİNİ TERCİH EDECEĞİZ

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber koşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız, cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Ya Kürt kardeşlerimizin haklarını teslim edenlerden ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan CHP zihniyetinden yana olacağız. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay bay kemal Selo'yu çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği sürece çıkaramazlar, cumhur ittifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Ya birlik dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Ya tam bağımsız Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Benim Batmanlı kardeşlerim yalancı bahar vaat edenlerin zemheriden bahsettiğini iyi bilir.

BİZİ ENGELLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLU DENEDİLER

Bay bay Kemal sadece FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini yakından biliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler biliyorsunuz. Ocaklara şivanlar düşmesin diye ciddi çabalar harcadık. Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Baş örtüsünden dolayı kız çocuklarımızın okuyamadığı vesayetçi zihniyete biz son verdik. Ceberrüt devlet anlayışını biz değiştirdik. Kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını rafa kaldırdık.

TRT Kürdi'den Kürtçe yayından seçmeli ders olarak Kürtçe'nin yer almasına kadar nice adımı biz attık. Şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre farklı noktalara taşıdık. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz bay bay Kemal ve CHP'ye rağmen Batman'da huzuru, güvenliği ve refahı tesis ettik. Batman'ın çocukları sokaklarında özgürce koşturuyor. Teröristlerin cirit attığı dağlarda kınalı kuzuların sesleri dengbejlere karışıyor. Dünyanın her yerinden insanlar Batman'a gelebiliyor.

Her yerde huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacak. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Halkım yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Şu bay bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi.

Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, iradesine ipotek koyamayacaktır. Gabar'da bulduğumuz 100 bin varil kapasiteli rezervi bu dönemin bir işareti olarak görüyorum. Karadeniz'den çıkardığımız gazı milletimizle buluşturduğumuz gibi Gabar'daki petrolü de vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ülkemizi her alanda çok daha ileri noktalara taşıyacağız.

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı bayrağını yükseltmeye söz mü? 14 Mayıs'ta bu kardeşiniz ile yola devam etmeye söz mü Batman. Batman'ı seviyoruz derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Batman'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Peki bu HDP ne yaptı, bir yatırımı var mı? CHP ne yaptı? Batman'da üniversiteyi kim kurdu? Biz kurduk. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine 6 buçuk milyar lira kaynak aktardık. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin bağımsız bölümü dönüştürdük. Ulaştırmada bölünmüş yol göreve geldiğimizde 13 km iken 160 kilometreye çıkardık. benim Batmanlı kardeşlerim Batman Havalimanı'nı bilir. Tenteler vardı, o tentelerin altına girer orada uçak beklerdik. Türkiye'nin en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nı şehrimize biz kazandırdık. Orası teröristlerin geçit yeri idi. Artık teröristler oradan geçemez oldular. 1 milyar lira tutarında Batmanlı kardeşlerimize tarımsal destek verdik. Sizlerin desteğini aldıktan sonra bunların yenilerini de ekleyeceğiz.

Terörün tekrar azmaması, baharın tekrar kışa dönmemesi için 14 Mayıs çok önemli. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir. Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum Tercihinizi yine ehil dürüst samimi kadrolardan yana kullanacağız. Kaybeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız. Önümüzdeki 3 günü iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirir. Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kadınlar var. 14 Mayıs'ı demokrasimiz içi yeni bir bayrama dönüştüreceğiz. Batman'dan müjdeli Haberler bekliyorum.