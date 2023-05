Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali dördüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleşen çeşitli spor aktivitelerinde keyifli anlar geçiren gençler, günün sonunda ise Off The Record grubunun konseriyle doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kırlangıç Gençlik Festivali, ilçe halkını Yaşam Vadisi’nde

buluşturmaya devam ediyor. Festival’de her yaş grubundan vatandaş; ayak tenisinden okçuluğa,

badmintondan balon futboluna varıncaya kadar birçok sportif aktivite ve müsabakada doyasıya eğlendi.

Dopdolu geçen günün sonunda ise Off The Record grubu, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yerini

alarak gençlere keyifli bir akşam yaşattı.

Foto altı 1: Yaşam Vadisi 1.etapta gerçekleşen çeşitli spor aktivitelerinde tatlı bir rekabet yaşandı.

Foto altı 2: Gençler, festival alanında farklı spor branşlarını deneyimle imkânı yakaladı.

Foto altı 3: 13.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşen spor etkinlikleri özellikle gençler tarafından çok

sevildi.

Foto altı 4: KÜLTÜRSEM öğrencilerinin el emeği ürünlerinden oluşan stantlar da yoğun ilgi gördü.

Foto altı 5: Gün sonunda sahne alan Off The Record isimli müzik grubu, sevilen şarkıları seslendirdi.

Foto altı 6: Konseri izleyenler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.