Kırklareli: Bakan Kirişci, Jeotermal Seracılık Tesisi'nde İncelemelerde Bulundu ve Ülkenin Potansiyelini Vurguladı

Kırklareli'de Asilbeyli köyünde bulunan jeotermal seracılık tesisi, Bakan Kirişci tarafından ziyaret edildi ve yapılan incelemeler sonrası açıklamalar yapıldı. Bakan Kirişci, AK Parti iktidarları öncesi ve sonrası yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti. Türkiye'nin örtü altı üretim alanlarının büyük çoğunluğunun sebzelerden oluştuğunu ve bunların genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Kirişci, Türkiye'nin jeotermal potansiyeli bakımından dünya sıralamasında 7. sırada, Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu vurguladı. Termal su kaynaklarının konut ısıtması, tarımsal üretim ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılabileceğini ifade etti.

Bakan Kirişci, dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'sinin Balıkesir'de kurulacağını hatırlatarak Kent Tarımı Projesi'ne de değindi. Kirişci, ayrıca Deveçatağı köyündeki süt sığırcılığı işletmesini ziyaret etti.

Kaynak:AA