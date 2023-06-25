Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kırklareli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kırklareli Liselerinin 2022 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|434,51
|4,66
|4,56
|Kırklareli / Merkez / Kırklareli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|410,61
|8,14
|6,27
|Kırklareli / Lüleburgaz / Kepirtepe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|390,60
|11,6
|10,86
|Kırklareli / Merkez / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|340,00
|23,11
|21,1
|Kırklareli / Merkez / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|328,93
|26,3
|23,82
|Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,89
|42,46
|48,38
|Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,94
|54,1
|60
|Kırklareli / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|236,96
|68,38
|65,29
|Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|211,24
|85,86
|79,59
|Kırklareli / Babaeski / Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|203,73
|90,36
|96,32
|Kırklareli / Merkez / Kırklareli Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|195,21
|94,43
|–
|Kırklareli / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|184,82
|97,63
|91,33
|Kırklareli / Merkez / Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|180,02
|98,51
|95,73
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ