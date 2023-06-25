Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kırklareli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kırklareli Liselerinin 2022 Yılı Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 434,51 4,66 4,56 Kırklareli / Merkez / Kırklareli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 410,61 8,14 6,27 Kırklareli / Lüleburgaz / Kepirtepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 390,60 11,6 10,86 Kırklareli / Merkez / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 340,00 23,11 21,1 Kırklareli / Merkez / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 328,93 26,3 23,82

Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,89 42,46 48,38 Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,94 54,1 60 Kırklareli / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 236,96 68,38 65,29 Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 211,24 85,86 79,59 Kırklareli / Babaeski / Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 203,73 90,36 96,32 Kırklareli / Merkez / Kırklareli Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 195,21 94,43 – Kırklareli / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 184,82 97,63 91,33 Kırklareli / Merkez / Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 180,02 98,51 95,73

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.