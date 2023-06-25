Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kırıkkale ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kırıkkale Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 443,60 3,54 3,1 Kırıkkale / Merkez / Osman Gazi Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 426,76 5,7 5,09 Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 396,54 10,54 8,6 Kırıkkale / Merkez / Şehit Nebi Gündoğan Kırıkkale Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 373,13 15,1 14,63

Kırıkkale / Merkez / Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 310,84 32,25 28,83 Kırıkkale / Yahşihan / Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 306,46 33,83 42,24 Kırıkkale / Merkez / Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 253,45 58,25 50,66

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.