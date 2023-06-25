Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kırıkkale ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kırıkkale Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|443,60
|3,54
|3,1
|Kırıkkale / Merkez / Osman Gazi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|426,76
|5,7
|5,09
|Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|396,54
|10,54
|8,6
|Kırıkkale / Merkez / Şehit Nebi Gündoğan Kırıkkale Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|373,13
|15,1
|14,63
|Kırıkkale / Merkez / Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|310,84
|32,25
|28,83
|Kırıkkale / Yahşihan / Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|306,46
|33,83
|42,24
|Kırıkkale / Merkez / Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|253,45
|58,25
|50,66
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ