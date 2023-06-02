Kira fiyatları düşecek mi? Uzman isim konuya açıklık getirdi! Kira fiyatları, ülkemizde son yıllarda oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Pek çok kişi, ev sahibi olamama veya kiraların yüksekliği nedeniyle ev sahibi olmamayı tercih ediyor. Peki, bu durum ne kadar devam edecek? Kira fiyatları düşecek mi yoksa daha da yükselecek mi? Bu konuda birçok kişi farklı görüşlere sahip olsa da, birçok uzman bu konuda açıklamalarda bulunuyor.

Vatandaşların isyan ettiği artan kira fiyatlarının önüne geçilemezken, Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp konut kiraları hakkında konuştu. Konut fiyatlarının düşmesi için formül veren uzman isim Şule Alp, şunları söyledi...

KİRALAR DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasının ardından ilk iş olarak konut müjdesi vereceğini düşündüğünü belirten Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Cumhurbaşkanının yeni döneme ilişkin açıklayacağı işlerin başında gayrimenkul alanında birçok müjde vereceğini düşünüyorum.

Bunun yanı sıra başlayan ve tamamlanacak olan TOKİ konutlarının kiraların düşmesine neden olacağını belirten Şule Alp, hükümetin kurulmasının ardından inşaat sektörü ve gayrimenkul satışlarının da yükselişe geçmesinde rol oynayacağını söyledi;

"Artık seçim dönemini geride bıraktık. Belirsizlik bitti ve yatırımcı artık önünü görüyor. Gayrimenkul alanında da yatırımcı artık arayış içinde. Seçimin hemen ardından gayrimenkul üzerine faaliyet gösteren işletmelerde yüzler gülmeye başladı. Hükümetin kurulmasının ardından öncelikle gayrimenkul kredilerindeki faiz oranlarının daha makul oranlara çekilmesi gerekiyor. Bu sayede yatırım ve satışlar hızlanacaktır. Vatandaşlarımız uygun faiz oranları ile evlerini almak istiyor. Faiz oranlarının düşmesi durumunda fırsatçılara geçit verilmemelidir. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış takip edilmeli. Vatandaşlarımız düşük faizle aldıkları eve çok fazla para ödememeli."

KONUT PİYASASINI NELER BEKLİYOR?

TOKİ konutları tamamlandığında birçok konutun boş kalacağına dikkat çeken Şule Alp, "Birçok şehirde TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor. Bu büyük projeler tamamlandığında yeni evlerine taşınacak vatandaşlarımızın boşaltacağı kiralık evler de piyasayı rahatlatacaktır" dedi.

Kira Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Kira fiyatları, birçok faktörden etkileniyor. Bu faktörler arasında ekonomik koşullar, nüfus artışı, şehirleşme, emlak sektöründeki gelişmeler ve arz-talep dengesi yer alıyor. Türkiye’deki ekonomik koşullar, son yıllarda oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Bu nedenle, kira fiyatları da bu dalgalanmalardan etkileniyor. Ayrıca, nüfus artışı ve şehirleşme de kira fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Yoğun nüfuslu şehirlerde, kira fiyatları genellikle daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Kira Fiyatlarının Geleceği

Kira fiyatları, gelecekte nasıl bir seyir izleyecek? Bu konuda birçok kişi farklı görüşlere sahip olsa da, uzmanlar bu konuda oldukça net açıklamalarda bulunuyor. Birçok uzman, kira fiyatlarının gelecekte de yüksek seviyelerde seyredeceğini düşünüyor. Bunun nedeni ise, ekonomik koşulların belirsizliği ve nüfus artışının devam etmesi. Ancak, bazı uzmanlar da, emlak sektöründeki gelişmelerin kira fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Kira Fiyatlarını Etkileyen Diğer Faktörler

Kira fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasında, bölgesel farklılıklar ve arz-talep dengesi yer alıyor. Bazı bölgelerde kira fiyatları daha yüksek seviyelerde seyrederken, bazı bölgelerde ise daha düşük seviyelerde seyrediyor. Ayrıca, arz-talep dengesi de kira fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Eğer bir bölgede konut arzı yeterli seviyede değilse, kira fiyatları genellikle yüksek oluyor.