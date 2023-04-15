Konut kiralarında azami %25 zam uygulamasında sona gelindi. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bu uygulama son bulacak. Peki konut kiralarında zam oranları nasıl belirlenecek? İstanbul'daki kira artış oranı hangi seviyede? İşte Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın yaptığı açıklama:

"Kira kontratları 11 Haziran 2022 tarihinde sınırlamaya tabi olmuştu. Bu sınır 1 Temmuz 2023 itibarıyla sona erecek. Bu sınırlama sektörde karşılık bulmadı. ilk önce bazı aylarda kira artışlarında mal sahipleri ve kiracılar uygun hareket etseler de bunun piyasa gerçeğinden uzak olması nedeniyle mal sahipleri daha yüksek beldede artış istedi. Kiracılar bu bedelleri daha yüksek ödemeye razı oldu. Asgari ücretin yüzde 100’ün artması nedeniyle kiracılar o bölgedeki emsal artışları görerek yeni kira kontratlarını kabul ederek yaptılar.

‘ANLAŞMAZLIKLAR ÇOK ARTTI’

Piyasada karşılığını bulmayan bir düzenleme oldu diyebiliriz. Kira artış sınırına uyanlar da oldu. Ama bu sefer mal sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yoğun şekilde arttı. Bu nedenle çok sayıda dava açıldı. 5 yılı dolduranlar için kira tespit davaları, 10 yılı dolduranlar için tahliye davaları arttı. Kira kontratlarında başta alınan tahliye taahhütnamesi, doğrudan tahliye davaları ile birlikte yargıda yoğunluk oluştu. Arabuluculuk sistemi de bu problemi gidermek adına uygulamaya alınacak.

ARABULUCULUK ÇÖZÜM OLUR MU?

Kira sözleşmelerinde 1 Temmuz itibarıyla eski düzene dönülmesi mal sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarını azaltacaktır. Şimdiden temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çeşitli vaatleri duyuyoruz. Bu tür asgari ücrete ve benzerine yapılan zamlarla kıyaslandığında kiralar düşük kaldı. Kira artışları bu tür sıkıntılarla karşılaşırsa mal sahibi taşınmazı kiraya vermek amacıyla gayrimenkulü elinde tutmayacak. Kiralık daire bulunması zorlaşacak.

‘TÜFE ORTALAMASI YÜZDE 70 SEVİYESİNDE’

Piyasada TÜFE’nin 12 aylık ortalaması son verilere göre yüzde 70 seviyelerinde gerçekleşti. Bu yüzde 70 şu anda zam olarak yapılsa bile mevcut kiralardan düşük kalacaktır.

‘İSTANBUL’DA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 130 SEVİYESİNDE’

Örneğin Türkiye genelinde konut kiralarında artış oranı yüzde 100’ün üzerinde. İstanbul’da yüzde 130 seviyesinde. Kiralar son 1 yılda yüzde 130 seviyesinde arttı.

‘ANLAŞMAZLIKLARINI DÜZELTEBİLİRLER!’

Siz bunu zaten yüzde 70 artırsanız bile emsallerine göre hala düşük kalacaktır. En azından mal sahipleri ve kiraların arasındaki anlaşmazlığı bir nebze de olsa düzeltebilir. Serbest piyasa ekonomisinde bu tür argümanlara kısıtlamalar getirilmesi sürekli piyasada farklı tedirginliklere neden oluyor. Yapılacak regülasyonların toplumun ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacak şekilde her iki tarafın yararına geliştirilmesinde fayda var. Sadece kiracıların avantajına olacak bir düzenleme ile yapılması maalesef sektörde karşılık bulmuyor. Bu anlamda dava sayılarında artışı da görüyoruz. Kiraların TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına geri dönecek olması aynı zamanda yeni yasama döneminde arabuluculuk olması anlaşmazlıkları azaltır.

‘YILLIK KİRA KONTRATI SADECE YENİLEME DÖNEMİNDE YAPILIR’

Zaten bu kişinin artışı nisan ayındaysa temmuzda tekrar zam yapmayacak. Nisan ayına kadar aslında yine indirimli oturuyor. Piyasada şöyle yorumları da görüyoruz: Bu zamlar temmuz ayında aradaki farklar yansıtılarak yapılacakmış gibi değerlendiriliyor. Kira kontratları yıllık ise sadece yenileme döneminde yapılır. Bu açıdan baktığımızda kira fiyatları ile alakalı artışların yasal oranda yapılabileceği gözleniyor.