Son dönemde artan konut ve kira fiyatları, vatandaşları zor durumda bırakırken, hükümet tarafından alınan yüzde 25 kira zammı sınırı kararına rağmen bazı ev sahipleri bu sınıra uymuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya dikkat çekerek kiracıların haklarını koruma yollarını anlattı.

Bakan Kurum, canlı yayında yaptığı açıklamada, kira artışlarının vatandaşın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, yüzde 25'lik kira sınırına uymayan ev sahiplerinin olduğunu ifade etti. Kurum, "Maalesef kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışan ve evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan ev sahipleri bulunuyor." dedi.

Bakan Kurum, kiracılara seslenerek, yüzde 25'ten fazla zam yapılması durumunda haklarını nasıl koruyabilecekleri konusunda tavsiyede bulundu. Kurum, "Eğer ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa, kiracılar banka hesabına kirayı yatırarak hukuki olarak haklarını koruyabilirler. Kanunen ev sahiplerinin yüzde 25'ten fazla zam yapma hakları yoktur ve bu durumda idari ve hukuki süreçleri kiracılar adına takip edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu önemli konuya dikkat çeken Bakan Murat Kurum, kiracıların haklarını korumak adına gerekli adımları atabileceklerini ve yasal süreçlerin kiracıların lehine işleyeceğini vurguladı. Kira zammı sınırını aşan ev sahiplerinin bu duruma dikkat etmeleri ve kiracıların mağduriyet yaşamamaları için uyum sağlamaları gerekmektedir