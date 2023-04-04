TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması ve Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Nisan ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama detayları...

2023 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştııyor. Yılın üçüncü enflasyon verisiyle birlikte kira artış oranı da belli olurken TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Nisan ayı kira artış oranı hesaplamasını haberimizde derledik...

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında aylık enflasyon 2,29 yıllık ise yüzde 50,51 oldu. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz; Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz. Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 250

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 500

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 750

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3750

Örnek konut kirası: 4.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 1000

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 5000