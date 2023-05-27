Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını “bedelsiz” sağlaması gerekirken, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkan, gelen tepkilerden 96 gün sonra istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, kuruma ait şirketlerdeki başkanlık görevlerini bırakmadığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan bir habere göre;- 12 Mayıs 2023’te istifasını veren Kerem Kınık, halen Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi, Kızılay İçecek, Kızılay Çadır gibi 11 şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor.

Şirketlerin 11’i Kızılay bünyesindeki şirketler ve bunlar da şöyle:

Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Kızılay Sağlık A.Ş.

Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

Kızılay Sistem Yapı A.Ş.

Kızılay Bakım A.Ş.

Kızılay Lojistik A.Ş.

Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret A.Ş.

Kınık’ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi’nde ortaklığı bulunuyor.

Kızılay’ın depremin ilk günlerinde çadır, konserve ve hatta kan sattığı ortaya çıktıktan sonra vatandaş tepki olarak Kızılay’a yaptığı kan bağışını durdurmuştu Kızılay, 6 Nisan'da yaptığı duyuruda “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür" diyerek kan bağışı çağrısı yapmıştı.