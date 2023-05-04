“Kimse bu milletin iradesine ‘darbe’ diyemez” ifadelerini kullandı. Babacan, “Neymiş, ‘Kuru soğana razı olun; vatan, millet, Sakarya’… Haydi oradan!” diye konuştu.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Aptal olma” diye mektup yazmasını hatırlatan Babacan, “Ülkenin Cumhurbaşkanının elin adamından ‘Aptal olma’ diye mektuplar aldığı bir devrin utancını da bitireceğiz” dedi.

Babacan özetle şunları söyledi:

‘Türkiye bu süreci huzurla, barış ve istikrar içerisinde geçirecektir’

“Hükûmet sabah akşam dört bir koldan korku pompalıyorlar. Yok dış güçlermiş, yok iç güçlermiş. Palavranın bini bir para. ‘Sandık yoluyla darbe’ diyorlar. Sandık yoluyla darbe diye bir şey var mı? Sandık, vatandaşlarımızın kendi hür iradesiyle, meşru, demokratik siyaset içinde tercihini kullanması demek. Korkutuyorlar, asla kanmayın. Türkiye bu süreci huzurla, barış ve istikrar içerisinde geçirecektir. ‘Hükûmet değişirse tam bağımsızlık tehlikeye girer’ diyorlar. Kimse bu milletin iradesine ‘darbe’ diyemez! 2002 seçimlerinde de demokrasiye inanmayanlar aynı şeyleri söylüyordu, aynı tehdidi savuruyordu.”

“Neymiş, ‘Kuru soğana razı olun, vatan, millet, Sakarya’… Haydi oradan!”

“Neymiş, ‘Kuru soğana razı olun; vatan, millet, Sakarya’. ‘Haydi oradan’ diyoruz. Haydi oradan! ‘Düşman çok, biz şunu bunu yapıyoruz, siz de yoksulluğa razı olun’ diyor. Bu denklemi reddediyoruz. Böyle bir şey yok. Devletin görevi bu ülkenin güvenliğini sağlamaktır, eş zamanlı olarak da milletin refahını yükseltmektir. Bunun hepsini başaracağız. Hem milletimizin açlık sınırı altında olmasına hem de bu yönetimin ülkemizin milli onurunun yerle bir edilmesine itiraz ediyoruz.”

‘Soframızın bereketini artıracağız’

“14 Mayıs günü öyle bir kazanacağız ki kaybeden olmayacak. Herkes kazanacak. 86 milyon kazanacak. Soframızın bereketini el birliği ile artıracağız.”

‘Bu iktidar giderse, milli savunmamıza zerre kadar zarar gelmez’

“Uzun süre devlet yönetiminde görev almış arkadaşlarınızdan birisiyim. Bu iktidar giderse, milli savunmamıza zerre kadar zarar gelmez. Daha iyisi olur. Milli menfaatlerimize zerre kadar zarar gelmez. Çok daha iyi koruruz. Milli değerlerimizden hiçbir şey kaybetmeyiz.”

“Cumhurbaşkanının elin adamından ‘Aptal olma’ diye mektuplar aldığı bir devrin utancını bitireceğiz”

“Uzun yıllar MGK üyesi olmuş, dış işleri bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak söyleyeyim: Kazandığımızda, ülkemiz o kadar güçlenecek ki, şimdiki gibi hamasetle değil, gerçek demokrasinin gücüyle ülkemiz bütün dünyada yükselecek. Ülkenin Cumhurbaşkanının elin adamından ‘Aptal olma’ diye mektuplar aldığı bir devrin utancını da bitireceğiz.”

‘Susuz, yemeksiz, battaniyesiz kalan insanları gördük’

“Depremin üçüncü gününden itibaren hep bölgedeydim. İlk 2-3 gün, yardım çığlıkları karşısında hükümetin adeta felç olduğunu gördük. Yardım arayışı için hayati önemdeyken sosyal medyanın fişini çektiklerini gördük. Telefon altyapısının çöktüğünü, iletişimin kesildiğini gördük. Susuz, yemeksiz, battaniyesiz kalan insanları gördük. Çadırların dağıtılamadığını, hatta satıldığını gördük. Avrupa’nın en büyük topraklarına sahip olan ülke tek bir kişinin dağarcığıyla yönetilmeye çalışıldığında işlerin yürümediğini gördük.”

‘Kızılay’ı birilerinin çiftliği haline getiren yönetime tahammülümüz yok’

“Bizim bir daha Antep’in ihmal edilmesine göz yumma şansımız yok. Dayanıksız binaların inşasına izin veren, imza atan, işinin ehli olmayan bürokratları atama şansımız yok. Afet anında, Antep’i, Nurdağı’nı, İslahiye’yi 1 gün, 2 gün, 3 gün kendi kaderine mahkûm eden iktidarlara tahammülümüz yok. Kızılay’ı, AFAD’ı birilerinin çiftliği haline getiren bu yönetime tahammülümüz yok.”

‘Önceliğimiz Türkiye’nin depremlere hazırlanması’

“Haksız ve orantısız rantlara son vereceğiz. İnsanımıza ve doğaya zarar veren tüm işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü; her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla sağlayacağız. Olmadık projelere dünyanın paralarını gömmelerine izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin depreme hazırlanmasıyla ilgili milyarlarca dolar kaynağa ihtiyaç varken sıra Kanal İstanbul’da mı? Önceliğimiz insan hayatı, Türkiye’nin depremlere hazırlanması.”

‘Ertuğrul Kaya, diğer adaylarımızla beraber Gaziantep’in güçlü sesi olacak’

“Kurucu il başkanımız Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nin milletvekili adayıdır. TBMM’de diğer adaylarımızla beraber Gaziantep’in güçlü sesi olacaklar. Sizlerden çok güçlü bir destek bekliyorum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ