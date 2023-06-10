Dikkat çekici özel hayatı, yoğun konser programı ve özgün kıyafet tercihleriyle sık sık gündemde olan Hadise, sosyal medya hesabından 2023 yılının ilk 6 ayında geçen deneyimlerini özetlediği bir videoyu paylaştı. Videoda, konser performanslarından kesitlerin yanı sıra Hadise'nin etkileyici dansı da büyük ilgi gördü.

Hadise Videosuyla Sosyal Medya İzlenme Rekoru Kırdı!

Hadise, son Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Gönderisinde, sıra dışı bir dövme, evde geçirdiği keyifli anları, unutulmaz bir tatilden kareler ve kazandığı bir ödülün fotoğrafını paylaştı. Hadise, paylaşımlarıyla hayranlarından ilgi görürken özellikle iç çamaşırsız dans ettiği anların yer aldığı video sosyal medya rekoru kırdı. Paylaşımına "2023'ün en iyi anları" notunu düşen Hadise, milyonlarca kez izlendi.