Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan ve 40 yıllık deneyimi ile poliüretan sektörünün önde gelen şirketlerinden Kimpur, 2022 yılının finansal sonuçlarını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan finansal tablolarına göre, kimya sanayi şirketi Kimpur’un 2022 yılı konsolide gelirleri %125 artış ile 4,890 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin ihracat ve ihraç kayıtlı satışları %189 artışla 1,594 milyar TL olarak gerçekleşirken, yurt içi satışları ise %103 artarak 3,296 milyar TL’ye yükseldi. Kimpur’un 2022 yılındaki brüt kârı bir önceki yıla göre %103 artarak 769 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise %38 artış ile 759 milyon TL’ye yükseldi.

Karlılık ve konsolide gelirlerdeki önemli artışın yanı sıra bilanço yönetimindeki başarısını da sürdüren Kimpur, 2021 sonunda 0,88 olan Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 2022 sene sonu itibarı ile 0,77 seviyesine düşürdü. Şirketin bilanço aktif büyüklüğü ise bir önceki yıla kıyasla %107 artarak 4,579 milyar TL seviyesine yükseldi.

2022 yılı net kârı %89 arttı

Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine ve satış hacmine sahip %100 yerli sermayeli poliüretan sistem üreticilerinden Kimpur’un Faaliyet Karı, bir önceki yıla göre %74 artarak 541 milyon TL’den 941 milyon TL’ye yükseldi.

2022 yılında yurt içi ve ihracat pazarlarına yaklaşık 105 bin ton poliüretan sistemleri satışı gerçekleştiren Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, şirketin 2022 yılı performansı ve finansal sonuçları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“2022 Nisan ayında halka arzımızı tamamlayarak yatırımlarımız ve iş birliklerimizle güçlü büyümemizi sürdürdük. Bir önceki yıla göre ihracatımızı tutarsal bazda %189 artırdık ve 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Gebze OSB’de ihracatını en çok arttıran ve en çok satış yapan firma olurken en çok ihracat yapan 100 firma arasında yer aldık. 2022 yılında yaklaşık 105 bin ton satış ile satış gelirleri ve net karlılıkta güçlü bir performans gösteren şirketimizin, 2023 yılında ihracatını daha da artıracağını ve güçlü performansına devam edeceğini öngörüyoruz.

Yaptığımız yeni yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte global bir oyuncu olma yolundaki hedeflerimize istikrarlı adımlarla ilerliyoruz. Letonya’daki 25 bin ton kapasiteli yeni üretim üssümüzle Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirmemizin yanı sıra 65 bin ton kapasiteli Düzce’deki yeni üretim tesisimizin de bu yıl içerisinde faaliyete geçmesini planlıyoruz. Üretim kapasitemizi büyük ölçüde güçlendirdiğimiz Letonya ve Düzce yatırımlarımızla her yönden ihracat ve rekabet gücümüzü artırıyoruz. İlaveten savunma sanayi ihtiyaçları doğrultusunda birçok farklı ürün geliştirmek üzere de farklı proje çalışmalarımıza devam ediyoruz.’’

Bölgedeki en büyük kapasiteye sahip poliüretan sistem evi Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle, son 5 yılda Türkiye’deki üretim kapasitesini %100 artırarak 65 binden 130 bin tona çıkardı. Kimpur, Türkiye’deki 130 bin tonluk mevcut üretim gücünün üzerine Letonya ve Düzce fabrikalarından gelecek olan ilave kapasitelerle, toplamda 200 bin tonun üzerine çıkarak dünyanın en büyük 10 oyuncusundan biri haline gelmeyi hedefliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ