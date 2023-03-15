Oya Eren, İzmir’de doğdu. İlköğretim yıllarını Türkiye’nin 6 farklı kentinde; İzmir, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Diyarbakır ve Konya-Seydişehir’de geçirdikten sonra liseyi yine çok sevdiği İzmir’de, 60.Yıl Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde Yüksek Lisans derecesini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yunanistan Hükümet bursuyla Yanya Üniversitesi’nde Yunan Dili ve Kültürü üzerine eğitim aldı.

İtalya, Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Kültürü Bölümü’nde yaz kurslarını takip etti.

Ankara Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programıyla başladığı Ermenice dil eğitimine Ermenistan’da devam etti. Gümrü’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarında staj yaptı. Yine aynı ülkede çok sayıda gençlik projesinde yer aldı.

Üniversite yıllarında stajyer olarak girdiği Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nde Stratejist-Analist ve Ermenistan Uzmanı olarak 6 sene çalıştı.