26 Şubat 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT’de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç’la birlikte Benim Adım Gültepe’de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat’ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı’nda Sinem karakteri ile devam etmiştir

Çukur’dan sonra Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019’da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon’un kadrosuna katıldı 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain’in orijinal dizisi Terapist’te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021’de FOX’ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır.

2022 yılında Seversin isimli dizide rol alan oyuncu 2023 yılında Ateş kuşları adlı dizide Gülayşe karakterine hayat vermiştir.

Ödülleri

2019 Inflow Awards En İyi Influencer & Marka İş Birliği: “Okula Devam”

2019 46.Pantene Altın Kelebek Ödülleri / Pantene Yıldızı Parlayanlar

2022 8. Altın 61 Ödülleri Yılın En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu

2022 48. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu

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