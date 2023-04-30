Malzemeler:
- 1 adet orta boy Çin lahanası
- 1 adet turp
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 5 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı kırmızı biber ezmesi (Gochujang)
- 2 yemek kaşığı kırmızı biber tozu (Gochugaru)
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı deniz tuzu
- 2 yemek kaşığı balık sosu (Nam Pla)
- 2 yemek kaşığı su
Yapılışı:
- Çin lahanasını küçük parçalara ayırın ve bol su ile yıkayın. Tuzlu su içinde bir saat bekletin, daha sonra iyice durulayın ve süzün.
- Turpu, havucu ve soğanı küçük doğrayın. Sarımsakları ezin.
- Büyük bir kasede, kırmızı biber ezmesi, kırmızı biber tozu, şeker, deniz tuzu, balık sosu ve suyu karıştırın.
- Lahanayı, turpu, havucu, soğanı ve sarımsağı kaseye ekleyin ve hepsini iyice karıştırın. Ellerinizle veya bir kaşık yardımıyla malzemeleri iyice karıştırın ve malzemelerin sosla kaplanmasını sağlayın.
- Karışımı temiz bir cam kavanoza aktarın ve üstüne biraz su ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında 2-3 gün boyunca fermente etmeye bırakın. Kimchi, fermente oldukça ekşi bir tat alacaktır.
- Fermente olduktan sonra, Kimchi kavanozunu buzdolabına kaldırın. Soğukta 2-3 hafta saklayabilirsiniz.
Kimchi, Güney Kore'de sıklıkla yan yemek olarak tüketilir ve birçok yemeğe de eklenebilir. Ayrıca sağlıklı bir probiyotik kaynağıdır ve sindirim sistemi sağlığına faydalıdır.