Malzemeler:

1 adet orta boy Çin lahanası

1 adet turp

1 adet havuç

1 adet soğan

5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı kırmızı biber ezmesi (Gochujang)

2 yemek kaşığı kırmızı biber tozu (Gochugaru)

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı deniz tuzu

2 yemek kaşığı balık sosu (Nam Pla)

2 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Çin lahanasını küçük parçalara ayırın ve bol su ile yıkayın. Tuzlu su içinde bir saat bekletin, daha sonra iyice durulayın ve süzün. Turpu, havucu ve soğanı küçük doğrayın. Sarımsakları ezin. Büyük bir kasede, kırmızı biber ezmesi, kırmızı biber tozu, şeker, deniz tuzu, balık sosu ve suyu karıştırın. Lahanayı, turpu, havucu, soğanı ve sarımsağı kaseye ekleyin ve hepsini iyice karıştırın. Ellerinizle veya bir kaşık yardımıyla malzemeleri iyice karıştırın ve malzemelerin sosla kaplanmasını sağlayın. Karışımı temiz bir cam kavanoza aktarın ve üstüne biraz su ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında 2-3 gün boyunca fermente etmeye bırakın. Kimchi, fermente oldukça ekşi bir tat alacaktır. Fermente olduktan sonra, Kimchi kavanozunu buzdolabına kaldırın. Soğukta 2-3 hafta saklayabilirsiniz.

Kimchi, Güney Kore'de sıklıkla yan yemek olarak tüketilir ve birçok yemeğe de eklenebilir. Ayrıca sağlıklı bir probiyotik kaynağıdır ve sindirim sistemi sağlığına faydalıdır.