Kim Milyoner Olmak İster programı,son bölümde yarışan Serap Kaygısız, ilk soruyu doğru cevaplayarak ikinci soruya geçti. Karşısına çıkan soru ise "Hangisi 'kalp kalbe karşıdır' atasözüyle eş anlamlıdır?" oldu.

Yarışmacının takıldığı soruya seyircinin verdiği cevap şok etti

Yarışmacı, yanıtından emin olsa da doğruluğunu teyit etmek amacıyla joker hakkını kullanmak istedi. Soruyu seyircilere yönlendiren Kaygısız, seyircilerin yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih ettiğini görünce şaşkınlığını gizlemekte zorlandı.

5. soruda elendi

Ancak, yarışmacı 5. soruya ulaşamadan yarışmadan çekildi. "Bering Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?" sorusuna yanıt vermeyen Kaygısız, kazandığı 5 bin TL'yi alarak yarışmadan ayrıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi