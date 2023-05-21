Atv'nin sevilen yarışma programı 21 Mayıs 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile başladı. Kim Milyoner izleyicileri bugün yarışan yarışmacıların kim olduğunu, ne iş yaptıklarıi nereli oldukları, hangi okul mezunu oldukları merak ediliyor. İşte 21 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları..

57 yaşındaki Ersan Yüksel, evli ve iki çocuk babası. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve şu anda bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olan Ersan Bey, seyahat etmeyi seviyor.

18 yaşındaki Elif Naz İlbaş, yarışmaya Antalya’dan katılıyor. Lise son sınıf öğrencisi olan Elif Hanım, şu an üniversite sınavlarına hazırlanıyor, resim ve tiyatroyla ilgilenmekten zevk alıyor, şarkı söylüyor ve YouTube kanalı için içerik üretiyor. Elif Naz yarışmada 30 bin TL kazandı.

Taha Kayaoğlu kimdir?

36 yaşındaki Taha Kayaoğlu, Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunu. Yarışmaya eşinin başvurusuyla katılan Taha Bey, iş ve özel hayatında çevresi tarafından “Detayları seven adam” olarak tanımlandığını söylüyor.

Rana Göl Kırkanahtar, 42 yaşında ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu. Eşiyle birlikte butik işletmeciliği yapan Rana Hanım, bir çocuk annesi.

Tarık İslam Çemç kimdir?

Tarık İslam Çemç, 20 yaşında ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi. Resim yapmayı seven Tarık Bey, gitar, tiyatro ve satrançla ilgileniyor.