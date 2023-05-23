Kilyos, doğal güzellikleri ve sahil atmosferiyle dinlendirici bir kaçamak sunan bir yerdir. Bu öneriler, Kilyos'ta gezilebilecek bazı yerleri içermektedir. Sahil şeridi ve ormanıyla ünlü olan Kilyos'ta ziyaret edilecek 10 yeri sizler için haberimizde derledik.
Kilyos Plajı
Kilyos'un en ünlü noktası olan Kilyos Plajı, kum, deniz ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz bir yerdir.
Kumköy Koyu
Kilyos'un güneyinde yer alan Kumköy Koyu, huzurlu bir plaj ve deneyim sunar. Doğal güzelliği ile bilinir.
Poyrazköy Koyu
Kilyos'un kuzeyinde yer alan Poyrazköy Koyu, sakin ve güzel bir plajdır. Denizin keyfini çıkarabilir ve doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz.
Kilyos Feneri
Kilyos Feneri, semtin en bilinen simgelerinden biridir. Sahil boyunca yürüyüş yaparken veya plajda vakit geçirirken feneri ziyaret edebilirsiniz.
Kilyos Ormanı
Kilyos çevresindeki ormanlık alanlar yürüyüş, koşu ve piknik için harika seçenekler sunar. Kilyos Ormanı'nı keşfedebilirsiniz.
Gerze Koyu
Kilyos'un kuzeyinde yer alan Gerze Koyu, temiz suyu ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Burada denize girebilir ve huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.
Kilyos Surf Okulu
Kilyos, rüzgar ve dalgalardan faydalanarak sörf yapabileceğiniz birkaç yer sunar. Kilyos Surf Okulu'na katılarak sörf deneyimi yaşayabilirsiniz.
Kilyos Balıkçı Köyü
Kilyos'ta yer alan balıkçı köyü bölgesi, otantik atmosferiyle dikkat çeker. Burada yerel balıkçı teknelerini görebilir ve taze deniz ürünlerini tadabilirsiniz.
Sarıyer Balıkçı Barınağı
Kilyos'a yakın olan Sarıyer Balıkçı Barınağı, deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yapabileceğiniz, restoran ve kafeleriyle ünlü bir yerdir.
Kilyos Go-Kart
Eğlenceli bir aktivite arayanlar için Kilyos'ta bulunan Go-Kart pistine gidebilir ve adrenalin dolu bir yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.
Bu liste, Kilyos'ta gezilebilecek 10 yerden sadece birkaçını içermektedir. Semtte daha fazla keşfedilecek mekan ve yer bulunmaktadır.
Kaynak: Yenigün Gazetesi
Muhabir: Nuray Çağlar