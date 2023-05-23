Kilyos, doğal güzellikleri ve sahil atmosferiyle dinlendirici bir kaçamak sunan bir yerdir. Bu öneriler, Kilyos'ta gezilebilecek bazı yerleri içermektedir. Sahil şeridi ve ormanıyla ünlü olan Kilyos'ta ziyaret edilecek 10 yeri sizler için haberimizde derledik.

Kilyos Plajı

Kilyos'un en ünlü noktası olan Kilyos Plajı, kum, deniz ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz bir yerdir.

Kumköy Koyu

Kilyos'un güneyinde yer alan Kumköy Koyu, huzurlu bir plaj ve deneyim sunar. Doğal güzelliği ile bilinir.

Poyrazköy Koyu

Kilyos'un kuzeyinde yer alan Poyrazköy Koyu, sakin ve güzel bir plajdır. Denizin keyfini çıkarabilir ve doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz.

Kilyos Feneri

Kilyos Feneri, semtin en bilinen simgelerinden biridir. Sahil boyunca yürüyüş yaparken veya plajda vakit geçirirken feneri ziyaret edebilirsiniz.

Kilyos Ormanı

Kilyos çevresindeki ormanlık alanlar yürüyüş, koşu ve piknik için harika seçenekler sunar. Kilyos Ormanı'nı keşfedebilirsiniz.

Gerze Koyu

Kilyos'un kuzeyinde yer alan Gerze Koyu, temiz suyu ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Burada denize girebilir ve huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Kilyos Surf Okulu

Kilyos, rüzgar ve dalgalardan faydalanarak sörf yapabileceğiniz birkaç yer sunar. Kilyos Surf Okulu'na katılarak sörf deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kilyos Balıkçı Köyü

Kilyos'ta yer alan balıkçı köyü bölgesi, otantik atmosferiyle dikkat çeker. Burada yerel balıkçı teknelerini görebilir ve taze deniz ürünlerini tadabilirsiniz.

Sarıyer Balıkçı Barınağı

Kilyos'a yakın olan Sarıyer Balıkçı Barınağı, deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yapabileceğiniz, restoran ve kafeleriyle ünlü bir yerdir.

Kilyos Go-Kart

Eğlenceli bir aktivite arayanlar için Kilyos'ta bulunan Go-Kart pistine gidebilir ve adrenalin dolu bir yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bu liste, Kilyos'ta gezilebilecek 10 yerden sadece birkaçını içermektedir. Semtte daha fazla keşfedilecek mekan ve yer bulunmaktadır.

Kaynak: Yenigün Gazetesi

Muhabir: Nuray Çağlar