Kilis merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kilis merkezli Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.