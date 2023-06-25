Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kilis ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kilis Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kilis / Merkez / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 406,57 8,81 8,09 Kilis / Merkez / Kilis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 344,39 21,92 20,19 Kilis / Merkez / Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 320,13 29,1 27,79 Kilis / Merkez / Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 272,83 48,04 49,02 Kilis / Merkez / Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 238,61 67,3 65,41

Kilis / Merkez / Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 202,79 90,87 84,35 Kilis / Merkez / Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 192,64 95,4 83,95 Kilis / Merkez / Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 176,75 98,95 98,25 Kilis / Merkez / Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 176,70 98,96 99,8

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.