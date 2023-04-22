Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Nisan'da resmi Twitter hesabından "Alevi." başlıklı 3 dakika süren bir video paylaştı.

Videonun yer aldığı tweet'in milyonlarca görüntülenmeye ulaşmasının ardından sosyal medyada video hakkında çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Tallha Abdulrazaq isimli kullanıcının videoyu alıntılayıp yazdığı "Sultan Selim'in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun. Amin." yorumuydu.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Çok sayıda etkileşim alan ve sosyal medyada dikkat çeken yorumu yazan kişinin TRT World personeli olduğu iddia edildi.

BULGULAR

Açık kaynaklar üzerinden araştırıldığında, Exeter Üniversitesi Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Abdulrazaq'ın 2015 Al Jazeera Genç Araştırmacı Ödülü sahibi olduğu ve araştırmalarının Ortadoğu güvenliği ve terörle mücadele konularına odaklı olduğu gibi bilgilere ulaşmak mümkün.

Tallha Abdulrazaq'ın ismi aratıldığında, yazdığı yazıların Al Jazeera, Washington Post, Independent, The National Interest gibi uluslararası yayın kuruluşlarında yer aldığı görülüyor.

Abdulrazaq'ın uluslararası televizyon kanalı TRT World'e de görüş yazıları verdiğinin fark edilmesinin ardından iddianın çıkış noktası anlaşılıyor. Ancak kişinin farklı basın organlarında görüş yazılarının yer alması veya canlı haber yayınlarına katılım sağlanması aslında o kurumların personeli olduğu anlamına gelmiyor.

TRT 20 Nisan Perşembe günü yaptığı kamuouyu açıklamasında söz konusu iddiaya açıklık getirerek, Abdulrazaq'ın TRT World personeli olmadığını ve aralarında Al Jazeera, Washington Post, Independent gibi farklı uluslararası yayın kuruluşlarının bulunduğu medya organlarına da görüş veren bir isim olduğunu belirtti.

BULGU SETİ

TRT tarafından yapılan açıklamada Tallha Abdulrazaq'ın TRT World personeli olmadığı belirtildi.

TRT World'e daha önce görüş yazıları veren Tallha Abdulrazaq'ın, Washington Post ve Independent gibi farklı uluslararası medya organlarına da görüş verdiği anlaşıldı.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Kılıçdaroğlu'nun videosu hakkında paylaşım yapan kişinin TRT World personeli olduğu iddiası doğru değil. (AA)