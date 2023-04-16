14-19 Nisan tarihleri arasında yatırılacağı açıklanan bayram ikramiyelerini çekmeye gidecek emeklileri hedefleyen çalışmayı anlatan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun emekliler için vaadini kent meydanlarına taşıdık” diyerek şunları belirtti.

‘’Bugünden itibaren tüm Türkiye’de canlı billboard olacağız. Kent meydanlarında, maaşlarını çektiği banka/bankamatik önlerinde emeklilerle buluşup önümüzdeki ilk Kurban Bayramında alacakları ikramiyeyi anlatacağız’’

Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklileri önceleyen vaadini sosyal medyadan sokaklara taşımak bizim görevimizdi. En nihayetinde sosyal medyanın yaygın kullanımı gençler arasında. Yapılacak tek şey birer canlı billboard olup banka/bankamatik sıralarında, parklarda, kahvehanelerde, pazarlarda emeklilere bu vaadi anlatmaktı. Biliyorsunuz 2015 seçim vaadimiz olan her bayramda emeklilere ikramiye hayata geçti. Biz de maaş günlerini düşünerek böyle bir eylem tasarladık. Gençlik Kolları’ndan arkadaşlarımız tüm Türkiye’de sahaya çıktı ve eş zamanlı bir eylemle ilk Kurban Bayramı’nda bu seneki Ramazan Bayramı’nın da farkını alacak şekilde 15.000 TL olarak verilecek ikramiyeyi anlatmaya başladı.

"Sokağın tansiyonu oldukça iyi"

Emekliler ile görüşen ve bunu veriye döken arkadaşlarımız sokağın tansiyonun oldukça iyi olduğunu bizlere aktarıyorlar. Emekliler özellikle kurban ibadetleriyle birlikte torunlarına verecekleri harçlıkları düşünüyor ve oldukça mutlu olduklarını bildiriyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ