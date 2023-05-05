Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabına "gri rozet" verildi. Kılıçdaroğlu'nun hesabında mavi onay işaretinin düşürülmesi sonrası yapılan değişiklik dikkat çekti. Gri rozet, üst düzey yetkililer için kullanılıyor ve bir hesabın bir devlet/çok taraflı kuruluşu veya yetkilisini temsil ettiğini gösteriyor. Twitter, gri rozeti "Gri onay işareti, bir hesabın bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da bir uluslararası kuruluşu veya yetkilisini temsil ettiğini gösterir" olarak tanımlıyor. Kılıçdaroğlu'nun gri rozetinin sebebi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.