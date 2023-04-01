Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yerde serili seccadeye ayaklarıyla bastığı fotoğraflar tepki çekti. Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler karşısında CHP'den yapılan açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir."

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" denildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi