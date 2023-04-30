Dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında 4 partinin ortak canlı yayında tartışması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ilk cevap Muharrem İnce'den geldi.

Kılıçdaroğlu, '' "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

İLK CEVAP İNCE'DEN: BEN HAZIRIM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam canlı yayında aday olan partilerin liderlerini canlı yayında ortak tartışmaya çağırırken, bu teklife ilk cevap Memleket Partisi Genel Başkanı Muharem İnce'den geldi. Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Ben Hazırım'' dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında konuşan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" dedi.