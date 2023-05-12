Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı KIlıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şu mesajı paylaştı:

“Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Bu paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Ve bu parayı çalan Beşli Çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce.

Bu iktidar döneminde çalınan; çetelerin çaldığı, mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çaldığı, 418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net bir şekilde söyledim: ‘Defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız.’ Önce benimle konuşmak istediler, anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca.

Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kâbus olmaya devam edeceğim.

Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu.” ifadelerini kullandı.