Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında çektirdiği fotoğraf tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada tepki toplayan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun, seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı görüldü. İstanbul'da bir iftar programı sonrası çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun yanısıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP'li isimler yer aldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" demişti.

"GÖREMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM..."

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

CHP'DEN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerinden AKP'liler tarafından hedef alınması üzerine CHP'den bir açıklama geldi. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

TEPKİ YAĞIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun seccadeye bastıkları fotoğrafı dün gece sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. 'Mücahid Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığına gece boyu tepkiler dinmedi. Birçok vatandaş, yaşanan olayı İslam'ın açıkça hedef alındığı bir mesaj olarak yorumladı.