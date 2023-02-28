Deprem felaketinin korkunç boyutları ortaya çıkınca; milletin yarası derin, devletin yükü ağır diye yardım istemeye bile utandılar. Yardımların acısı daha büyük olan yerlere ulaşmasını beklediler. Ancak günler, haftalar süren bu bekleyiş, sokakta yaşamaya çalışan bebekli anneler, engelliler, kronik hastalar, yaşlılar için çekilmez hale geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Suçıkağı (Sakıt) Köyü sakinleri, utana sıkıla yetkililerden çadır talep etti. Depremden yaklaşık iki hafta sonra bin 700 nüfuslu köye sadece 40 adet çadır ulaştı. Yetkililer, bireysel çadır taleplerini karşılamayacaklarını, çadırda yaşamak isteyenlerin 40 çadırlık çadır kentte yaşayabileceklerini duyurdu.

Dezavantajlı aileler, hiçbir altyapısı olmayan minyatür çadırkente hastalarını, yaşlılarını, engellilerini, bebeklerini taşıyamadı. Çadırlar daha sağlıklı insanlar tarafından dolduruldu.

Şehirde hayatta kalanlar, köylerdeki akrabalarının yanına akın edince tablo daha da ağırlaştı. Ancak çadır talepleri bir türlü karşılanamıyordu.

Köylülerin kapısını çalmadığı yetkili ve sivil toplum kuruluşu kalmadı. Ne yazık ki çadır yoktu.

SON ÇARE...

Bazı köylüler, son çare olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaşmayı önerdi. Durumlarını anlatan bir e-mail hazırlayarak sabah 07:17’de CHP genel merkezine gönderdiler. Köylüler buradan da cevap gelmez düşüncesiyle beklenti içine girmediler.

6 saat sonra beklenmedik bir şey oldu!

Köylüleri arayan Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, çadırların yolda olduğunu, 20 dakika sonra köye gelerek kuracaklarını söylediler. Gerçekten de geldiler ve 18 adet çadır kurdular.

Depremin ilk saatlerinden itibaren İzmir’den Hatay’a gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Çin’den ithal edilen çadırları, 21 gündür çadır bekleyen köylülere yönlendirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Derya Gödek, çadırların kurulmasının ardından telefonla köylülere ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İhtiyaç listesi oluşturarak kendilerine bildirmelerini talep etti. “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Allah razı olsun” diyen köylüler sadece çadır talep ettiler.

Zabıta ekiplerinden her gün rapor alan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 21 gündür sokakta yaşamaya çalışan dezavantajlı aileler için imkanlar ölçüsünde çadır kurdurmaya devam ediyor.

BİZ AK PARTİLİYİZ, FOTOĞRAFA GİRMESEK!

Çadır talebinde bulunan bazı aileler ise, çadır kurulduktan sonra çekilen hatıra fotoğrafına girmek istemediler. “Biz Ak Partiliyiz, belki bir zararı olabilir, fotoğrafa girmesek daha iyi olur” dediler.

Bir teyzenin CHP’li belediyeden gelecek çadırı kabul etmemesi için geliniyle tartıştığının söylenmesi üzerine zabıtalar “Yardımlaşmanın partisi olmaz. Biz de Ak Parti’den geldiğimizi söyleyelim, yeter ki çadırı kuralım. Genç kadın çocuğuyla açıkta kalmasın” önerisinde bulundular. Ekipler çadırı bahçeye kurarken teyze orada değildi ve hiçbir sorun yaşanmadı.

Bin 700 nüfuslu köyde acil ihtiyaç sahiplerinin çadır talepleri karşılanamıyor ve çadır ihtiyacı devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi