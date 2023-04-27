Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım; bundan aylar önce 'önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var' demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları. Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerini, milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar.

Bu seçimi, manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela, halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş, bayramdır, unutmayın. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin. Whatsapp ve telegram gruplarında her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli’de bir matbaaCHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar. Mansur başkanın Ankara2da kazanacağını anladıkları an su sayaçlarını teröristler okuyacak demeye başlamışlardı. Ekrem başkanın İstanbul’u alacaklarını anladıkları an pontusu montusu bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Ya demeyeyim diyorum da, bana da yok PKK yok başka terör örgütü, türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lidere diyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri, ne beşli çeteler, ne ağalar ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş ya. İnsan bir ayna karşısına geçer. İnsan bir çapına bakar. Neyse. Sevgili halkımben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek. Halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz.O çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar. Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız?Ey kalbi güzel, ruhu temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız.Siz onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa onların ki saf kötülük. Su katılmamış kötülük.Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirmesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin. Sevince uçar, sevilmeyince göçermiş. Değmez bunlara. Vallahi değmez. Siz sevin birbirinizi. Çok az kaldı sevgili halkım. Çok az. Ha gayret.”

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