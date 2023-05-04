CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözlük'ün ardından dizi sitelerine de reklam verdi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "1000 Mbps internet sözü veren Kılıçdaroğlu, "Sana söz fiber optik uzunluğu iki milyon kilometreye ulaştıracağım. Türkiye'nin internet hızı uçacak. Vatandaş için de üretici için de ticaret içinde hızlı ve güvenli ve kesintisiz internet lüks olmaktan çıkacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi dizi izleme sitelerinde de yer aldı. Hız nedeniyle donan dizilerin yanında 1000 Mbps internet sözü afişleri kullanıldı.

Afişlerde, "Hızlı internet artık lüks olmayacak" denildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ