CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da miting için bulunan Ekrem İmamoğlu'na yapışan saldırı sonrası twitter üzerinden geçmiş olsun videosu yayınladı.

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde yaşanan taşlı saldırıya tepki göstererek, "Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili halkım. Mafyalar, militanlar,sadatçılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, 5’li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militalist koaliyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye iltidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluk ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.

Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs’a odaklanın. Başka her şet teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin. Bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam olarak budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız."