Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik bir açıklama yaptı. İlk turun sona ermesinin ardından değişim çağrısının sandıktan çıktığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla" dedi.

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Ayrıca Kılıçdaroğlu, gençlerin kaygılarını giderme sözü verdi ancak kendisinin de gençler tarafından duyulmasını istedi. Türkiye'nin durumunu eleştirerek, gençlerin yaşama sevincinin çalındığını ve gençliğin kaygısız olması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben, "Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi. Bu sözler, ikinci tur seçimlerine dair bir çağrı olarak algılandı.