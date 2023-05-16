Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik bir açıklama yaptı. İlk turun sona ermesinin ardından değişim çağrısının sandıktan çıktığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla" dedi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, gençlerin kaygılarını giderme sözü verdi ancak kendisinin de gençler tarafından duyulmasını istedi. Türkiye'nin durumunu eleştirerek, gençlerin yaşama sevincinin çalındığını ve gençliğin kaygısız olması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben, "Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi. Bu sözler, ikinci tur seçimlerine dair bir çağrı olarak algılandı.

Sevgili Gençler,

İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla.

Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2023

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2023

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size.

Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2023