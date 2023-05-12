CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik montajlanmış video içerikleri ile hedef alındığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslenerek, "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu durumun toplumun değerlerine ve adalete zarar verdiğini belirtirken, "Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır" sözleriyle de halkın kararını adalet temelinde vermesi gerektiğini vurguladı.