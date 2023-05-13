Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akalın, AK Parti’nin İzmir Bayraklı’da düzenlediği mitingde konser vermesini sosyal medyadan eleştirenlere yine konser resmini etiketleyerek cevap verdi.

"KAVGA YOK, DÜNYAYLA REKABET VAR"

Kılıçdaroğlu, AKP’nin İzmir mitinginde konser veren şarkıcı Demet Akalın’ın görüntüsünü paylaşarak, Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!” ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin İzmir'in Bayraklı İskelesi'ndeki mitinginde şarkıcı Demet Akalın'ın da konser vermesi sosyal medyada gündem oldu.

“BİZ SANATÇILARLA KAVGA ETMEYECEĞİZ”

Konsere ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*Bu bizim inandığımız değil. Bu dil Ak Parti'dir Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize.

*Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!