Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün size, kalkınma projelerimizden olan Sağlık Kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık...

Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz, bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım. Ülkemizin turizm potansiyelini, sağlık ve bakın potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde. En donanımlı hemşireleri, sağlık personeli bizde.

Türkiye'de 3 bölgede, İstanbul, İzmir, Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında, profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek.

Bu tesislerde uluslar arası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizde 5 yıl içerisinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizde entegre yaşlı bakım üniteleri kurulacak. Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğim tesislerimizi talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları, sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimizde medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zeka kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak. Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda olan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa’da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın. Sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum. Kampanya filmimizde de söylediğim gibi, dünyanın bir ucundan ‘anne ben dönmem’ diyen evlat, içinde öyle bir umutla döneceksin ki. Geliyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ