Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili halkım. Hoşgeldiniz. Tüm Türkiye’nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye’yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak bir projelerimi anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri. Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u Petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyon dolar cari açığı kapatacağız. İki, petrokimya özel bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık’ta, diğerini ise Marmara Ereğlisi’nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede rekabetçi,kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu-özel sektör işbirliği ile üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak. İşlenecek ve sevk edilecek. Projeye dahil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu alt yapı yatırımları 1 buçuk milyar dolar olacak. Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve on yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız.Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız. Çünkü Türkiye zenginleşmeyi hakediyor. Sevgili halkım. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek. Halk zenginleşecek. Aş için, iş için, huzur için, refah için. Unutmayın. Geliyoruz. Sana söz. Kalın sağlıcakla.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ