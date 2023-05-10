Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili halkım. Size çalışma tahtamın önünden projelerimizi, yapacağımız yatırımları anlattım. Bugün ise, vizyon konuşmamız lazım. Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Haydi başlayalım.

Dünya değişiyor. Ekonomik sistemler dönüşüyor.Yapay zeka ve robotlaşma çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor. Dünyayla rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor. 1. ve 2.Sanayi devrimlerine geç kaldık. İlk sanayi devrimi kömür, buhar gücü, demir yolları ve telgrafla gerçekleşti. 2.Sanayi devrimi petrol,arabalar,radyo ve telefon oldu. Şimdi ise yenilenebilir enerji ve internetle yeni bir deneyimin ortasındayız. Türkiye'yi yeni sanayi devriminin tam merkezinde konumlandırmamız gerekiyor. Nasıl mı? Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Dirençli yeni sanayi devriminin alt yapısını kuracağız. Öncelikle dijital teknoloji, yapay zeka, makina öğrenimi,sağlık teknolojileri pil teknolojisi, fintek ve blokzincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri gibi alanları büyüteceğiz. Çip üreteceğiz. İkincisi yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalatı faturalarımızı önce azaltacağız, sonra ortadan tamamen kaldıracağız. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak. Akdeniz Havzası'ndaki avantajlı konumumuzu kullanacağız. Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye'yi enerji depolama,işleme ve dağıtım merkezi haline getireceğiz ve dijital devrimi entegre edeceğiz. Türkiye'yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Şirketlerimizin dijital ve teknolojik dönüşümü için tüm koşulları hazırlayacağız. Düşük ücret çilesi bitecek. Üniversitelerimiz bilim, teknoloji ve sanat üretecek. Her alanda inovasyona öncelik edecek. Yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde Türkiye her 10 yılda bir krizlere savrulan bir ülke olmaktan çıkacak. Ekonomimiz krizlere karşı dirençli hale gelecek. Ne dedik? Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Aksine Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyayla rekabet eden hale geleceğiz. Bilimle, temiz parayla,yepyeni bir zihniyet dönüşümü ile yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız. Haydi Türkiye."

YENİGÜN HABER MERKEZİ