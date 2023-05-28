CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu,"Kimsenin hakkının yenmesine izin veremezdim, vermedim" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. Etmedim.

Ben bir kardeşiniz, dostunuz, evladınız, amcanız herşeyden önce bu toprakların insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyeniz diye bolluk, bereket, huzur içinde mücadele verdim vermeye de devam edeceğim.

Sizlerden bir ricam var. Kendiniz, evlatlarınız, emeklileriniz, analarınız, babalarınız, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin.

Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları kadın ve gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

YENİGÜN HABER MERKEZİ