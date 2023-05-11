Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımında "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" parçasıyla Muharrem İnce'ye çağrı yaptı.