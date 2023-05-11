Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Halil İbrahim sofrası" çağrısında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" parçasıyla Muharrem İnce'ye çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımında "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı.