HP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar serisinin ikinci filmini sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Engellenen kampanyamızın ikinci filmi” notunu düşerek paylaştığı filmde öğrencilere şu cümlelerle sesleniyor:
“Sana söz, o beslenme çantasını boş bırakmayacağım.
Hazineden çalınan 418 milyar doları geri alacağım.
Öğrencilere ücretsiz süt, su, öğle yemeği verdireceğim.
Sana söz yine baharlar gelecek.
Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”
YENİGÜN HABER MERKEZİ