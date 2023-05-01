Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL’nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.